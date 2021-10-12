【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版）

對於明年內地的消費情況，西部證券預期有望回穩。雖然現時的消費走勢有所放緩，例如今年國慶黃金周內地旅遊資料甚至比去年還差，原因跟疫情反復並且暴發地散點化進而淡化了出行熱情等因素有關。不過西部證券指出，疫情面世與接種並未有效扭轉疫情對經濟和國內民眾日常生活的結構性影響。但是邏輯上，特效藥面世有望化解疫後的結構性問題。

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