【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 財金 12:15 2021/10/12 分享： ATM為首中概科網股高位調，加上強烈熱帶風暴圓規迫近，天文台預告今日下午考慮掛八號風球，港股今早跌市成交顯著縮減。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 2021/10/11 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 2021/10/08 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 2021/10/06 【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格瞓身增持 阿里巴巴翻身在望?（第二版） 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） 2021/10/04 【大市拆局】滙豐重倉恒大美元債 股價下試40元關有理?（第二版） A股 成交 港股 港股通 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 滬深300指數 騰訊