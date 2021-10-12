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北部都會區發展 球在發展商手？

名家專區 12:30 2021/10/12

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北部都會區發展涉及眾多新界農地、濕地，早已經獲各路發展商「插旗」。政府現時「拆牆鬆綁」雖然能夠在程序上加快發展步伐，惟關鍵還是地主、發展商取態，會否牽起官商角力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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