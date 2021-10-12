北部都會區發展球在發展商手？ 名家專區 12:30 2021/10/12 分享： 北部都會區發展涉及眾多新界農地、濕地，早已經獲各路發展商「插旗」。政府現時「拆牆鬆綁」雖然能夠在程序上加快發展步伐，惟關鍵還是地主、發展商取態，會否牽起官商角力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 你可能感興趣 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 01:00 2021/09/30 新界北成寶地 沙嶺殯葬城大縮水 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 01:00 2021/10/04 新界北變「出奇蛋」 滿足林鄭3個願望 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 01:00 2021/10/06 施政報告今出爐 增白石角站通科學園 最新專欄文章 專家樓論 - 工廈爆冷成焦點 今日 工廈爆冷成焦點 專家樓論 - 樓價只升不跌期望 實難扭轉 2021/10/11 樓價只升不跌期望 實難扭轉 專家樓論 - 明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未 2021/10/11 明賺暗蝕見得多 明蝕暗賺見過未 專家樓論 - 新鐵踏站帶挈樓價升值潛力? 2021/10/08 新鐵踏站帶挈樓價升值潛力? 專家樓論 - 會不會又是坐車出市區上班？ 2021/10/08 會不會又是坐車出市區上班？ 北部都會區 農地 司法覆核 基本法 發展商