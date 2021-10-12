【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 財金猛人追蹤 12:37 2021/10/12 分享： 港股仍未擺脫波動市況，名人持倉續成散戶明燈。過去一個月深受消息影響的本地地產股正逐步走出谷底，其中長實 （01113） 李嘉誠、嘉華 （00173） 呂志和及信置 （00083） 更連番增持自家的股票。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 2021/10/11 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 2021/10/08 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 2021/10/07 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 2021/10/06 【超人掃貨】股價低殘現黃金機會？ 李嘉誠7月以來36度增持長實（附大行最新目標價） 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 2021/10/05 【內房債務危機】昔日「鋤D會」力撐上市 「曾慶紅侄女」花樣年今淪恒大二號？（第四版） 李嘉誠 呂志和 黃志祥 李澤鉅 港股 本港地產股 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 長實集團（01113） 李嘉誠基金會