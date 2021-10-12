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【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？

財金猛人追蹤 12:37 2021/10/12

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港股仍未擺脫波動市況，名人持倉續成散戶明燈。過去一個月深受消息影響的本地地產股正逐步走出谷底，其中長實 （01113） 李嘉誠、嘉華 （00173） 呂志和及信置 （00083） 更連番增持自家的股票。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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