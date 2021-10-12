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【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽）（第二版）

研究報告 17:24 2021/10/12

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今年以來，內房股受制於政策對房企的融資收緊，及以恒大 （03333） 為首的債務危機，股價接連下挫。摩根士丹利認為，內房板塊估值已跌至谷底，認為未來會受惠於愈來愈有可能出現的政策拐點，現時的風險回報比有可取之處，故將行業評級上調至吸引。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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