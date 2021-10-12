【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 研究報告 18:54 2021/10/12 分享： 今年以來，內房股受制於政策對房企的融資收緊，及以恒大 （03333） 為首的債務危機，股價接連下挫。摩根士丹利認為，內房板塊估值已跌至谷底，認為未來會受惠於愈來愈有可能出現的政策拐點，現時的風險回報比有可取之處，故將行業評級上調至吸引。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 今日 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 今日 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 今日 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 今日 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/11 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 市場動向 投資推介 大行報告 潛在升幅 港股 市盈率 融創中國（01918） 中國