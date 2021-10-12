新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 名家專區 16:28 2021/10/12 分享： 政策總是像鐘擺，數年前政府怕發展商將新盤「豪宅化」推出「限呎盤」措施，規定單位面積上限，十年時間過去，現時又怕「納米化」，再次有意推出「限呎盤」，但今次不再是限單位面積上限，而是希望設立下限。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 今日 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 今日 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 你可能感興趣 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 今日 16:20 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 今日 15:28 【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽） 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 今日 16:28 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 最新專欄文章 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 2021/10/05 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 賣地 發展局 豪宅 納米樓 團結香港基金 發展商