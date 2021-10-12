  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？

名家專區 16:28 2021/10/12

分享：

政策總是像鐘擺，數年前政府怕發展商將新盤「豪宅化」推出「限呎盤」措施，規定單位面積上限，十年時間過去，現時又怕「納米化」，再次有意推出「限呎盤」，但今次不再是限單位面積上限，而是希望設立下限。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？
今日
【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？
【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽）
今日
【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽）
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
今日
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？

你可能感興趣

【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？
今日 16:20
【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？
【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽）
今日 15:28
【內房危機】政策拐點料至 大摩看一內房現價可翻倍（附內房股潛在升幅一覽）
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
今日 16:28
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？

最新專欄文章

環海．東岸將軍澳ver.登場！
2021/10/11
環海．東岸將軍澳ver.登場！
憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？
2021/10/06
憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？
祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
2021/10/05
祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
平過大圍站都買架啦？
2021/10/04
平過大圍站都買架啦？
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
2021/09/29
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
賣地 發展局 豪宅 納米樓 團結香港基金 發展商

下一篇文章

北部都會區發展 球在發展商手？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版