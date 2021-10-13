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【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨

研究報告 08:15 2021/10/13

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碳中和成為全球共識，中國「雙碳」目標希望2030年碳達峰，2060年達到碳中和。為了限制碳排放，環保發電的項目備受矚目，其中風力發電技術成熟，商業化前景明朗，潛力較大，投資者可留意東方電氣 （01072） 、金風科技 （02208） 、中國高速傳動 （00658） 、上海電氣 （02727） 等等。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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