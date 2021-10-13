【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 研究報告 08:15 2021/10/13 分享： 碳中和成為全球共識，中國「雙碳」目標希望2030年碳達峰，2060年達到碳中和。為了限制碳排放，環保發電的項目備受矚目，其中風力發電技術成熟，商業化前景明朗，潛力較大，投資者可留意東方電氣 （01072） 、金風科技 （02208） 、中國高速傳動 （00658） 、上海電氣 （02727） 等等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 2021/10/12 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 2021/10/12 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 你可能感興趣 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 08:20 2021/10/12 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 19:20 2021/10/12 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 15:54 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 最新專欄文章 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 今日 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 2021/10/12 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 2021/10/12 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 2021/10/12 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 2021/10/12 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 碳中和 新能源 港股 發電量 國家能源局 風能 電力