【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 研究報告 07:00 2021/10/13 分享： 疫情、限電等多項因素制肘中國經濟增長預期，不少消費相關板塊轉弱，如上半年極為強勢的體育用品股便是一例。花旗日前表示，縱使該行長遠看好內地體育用品行業，但認為未來幾星期內各本土品牌公布的第三季銷售數據，其疲弱程度被市場低估。該行更予安踏 （02020） 「沽售」評級，目標價71.3元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 2021/10/12 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 2021/10/12 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績攻略） 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 2021/10/12 【內房危與機】迎政策拐點 大摩點倍升內房揭盅（附潛力排行榜）（第二版） 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 2021/10/12 【守480元關】騰訊跌定未？一文睇多間券商最新看法（第三版） 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 2021/10/12 【借債起動】中港建築股廣獲看好（第三版） 個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 港股 花旗銀行 FILA Nike Adidas 滔搏（06110）