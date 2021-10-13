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【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻

研究報告 07:00 2021/10/13

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疫情、限電等多項因素制肘中國經濟增長預期，不少消費相關板塊轉弱，如上半年極為強勢的體育用品股便是一例。花旗日前表示，縱使該行長遠看好內地體育用品行業，但認為未來幾星期內各本土品牌公布的第三季銷售數據，其疲弱程度被市場低估。該行更予安踏 （02020） 「沽售」評級，目標價71.3元。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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