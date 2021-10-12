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強制醫護打疫苗 紐約得失難預料

國際 20:14 2021/10/12

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美國作為接種新冠疫苗的首批國家，接種計劃至今已經超過10個月。眼見接種率進入橫行格局一段時間，聯邦政府及多個地方政府先後頒布命令，要求醫護人員等高風險群體於限期前強制接種疫苗，否則就要停工。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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