強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 國際 20:14 2021/10/12 分享： 美國作為接種新冠疫苗的首批國家，接種計劃至今已經超過10個月。眼見接種率進入橫行格局一段時間，聯邦政府及多個地方政府先後頒布命令，要求醫護人員等高風險群體於限期前強制接種疫苗，否則就要停工。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 你可能感興趣 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 18:52 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 09:05 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 17:53 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 最新專欄文章 國金札記 - 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 今日 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 國金札記 - 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 2021/10/11 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/08 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 疫情 醫療機構 紐約 紐約州 疫苗 人力資源 新冠肺炎 美國