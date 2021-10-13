全民做運動 滔搏好生意 名家專區 2021/10/13 分享： 國企指數急升後昨日急跌，符合筆者的上落築底模式，相信投資者等待年底催化劑。而北京冬奧和亞運會明年登場，中央已經催谷全民做運動，為體育用品提供需求，有助滔搏（06110）未來盈利維持雙位數增長。 滔搏（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 2021/10/12 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 中字股實力談 - 中海油估值漲 油價望90美元 2021/10/12 中海油估值漲 油價望90美元 中字股實力談 - 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 2021/10/11 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 中字股實力談 - 國指三底背馳 催化劑在年底 2021/10/09 國指三底背馳 催化劑在年底 中字股實力談 - 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 2021/10/08 港股十月震盪 年底好戲連場（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 疫情 指數 零售 人民幣 品牌 北京 運動