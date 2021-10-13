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全民做運動 滔搏好生意

名家專區 2021/10/13

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國企指數急升後昨日急跌，符合筆者的上落築底模式，相信投資者等待年底催化劑。而北京冬奧和亞運會明年登場，中央已經催谷全民做運動，為體育用品提供需求，有助滔搏（06110）未來盈利維持雙位數增長。

滔搏（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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