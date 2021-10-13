《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 名家專區 2021/10/13 分享： 以往每年7月至9月均是遊戲公司旺季，由於暑假、長假期集中，玩家在家時間拉長，帶動他們遊戲需求及消費意願，不過近月內地遊戲業風起雲湧，旺季神話或被打破。 內地移動遊戲市場 按季下滑 內地市場調查機構伽馬數據 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 2021/10/12 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 交易講場 - 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 2021/10/11 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 2021/10/09 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 2021/10/08 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 交易講場 - fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 2021/10/07 fb風波 恐臨新一輪監管浪潮 中國 遊戲 騰訊 網易－S（09999） 中手遊（00302） 字節跳動 嗶哩嗶哩—SW（09626） 騰訊控股（00700） 三七互娛（深：002555） 人民幣