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《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂

名家專區 2021/10/13

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以往每年7月至9月均是遊戲公司旺季，由於暑假、長假期集中，玩家在家時間拉長，帶動他們遊戲需求及消費意願，不過近月內地遊戲業風起雲湧，旺季神話或被打破。

內地移動遊戲市場 按季下滑

內地市場調查機構伽馬數據

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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