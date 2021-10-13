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【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防?

財金 11:34 2021/10/13

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阿里巴巴（09988）股價於早前連日創來港上市以來新低，上周見132元新低後顯著反彈，至本周一最多由低位回升最多近三成，高見170.5元，至昨日回調約4%。

阿里股價反彈步伐未穩，大戶持倉動向值得關注。阿里今次股價升浪，由股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）披露上季大手增倉逾八成掀起，投資市場視為向阿里投以信心一票的明證。

這位殿堂級價值投資者的看法，是否獲機構大戶一致認同跟隨押注? 或可從中央結算的券商中介持倉紀錄找到點端倪。作為阿里美股ADS託管商的花旗，踏入10月以來的7個交易日，持倉大減了逾7,000萬股，以昨日收市價161.3元計，減持了約113億元。

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若與9月底機構大戶突將阿里美股（美：BABA）調撥來港的高峰計，減倉更達1.1億股，總值約177億元。

機構大戶減持，阿里貨源由誰承接? 看看以本地散戶客為主的滙豐持倉變化可知答案。踏入10月以來，滙豐的阿里持倉大增約9,000萬股，總值約145億元；1個月計，滙豐增倉1.3億股，總值達210億元。

阿里股價初呈轉勢急彈勢頭，如機構大戶持續減倉，全由散戶大軍接捧，局面的確並不理想。惟值得注意的是，滙豐除了是本地散戶主要股票買賣平台，亦是基金主要託管商之一。今年5月，MSCI公布中國指數等主要指數，阿里股份由美股轉為港股，便見總值1,000多億元股份在數日間存入。

滙豐持倉近日有增無減，相信除了反映散戶入市積極外，相信亦有不少基金經理加入增持。只是阿里本周一、二連續兩日高踞港股沽空成交榜首，淡友拒投降加碼追沽，股價反彈之路預期不會平坦。無論已有貨者還是有意追入，都必須做好風險管理。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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