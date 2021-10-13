【 經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 財金猛人追蹤 13:47 2021/10/13 分享： 有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini） 再發嚇人警告，稱如果經濟增長放緩且市場像2018年第四季度那樣出現拋售，美聯儲可能很難出手收緊政策，「收水」隨時要「縮沙」（放棄）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 今次將如何？ 統計過去12年紀錄話你知 今日 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 今次將如何？ 統計過去12年紀錄話你知 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 2021/10/12 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 2021/10/11 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 2021/10/08 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 2021/10/07 【恒大危機】「股壇狙擊手」親授必勝財技？ 揭甘比私有化華置背後玄機（第三版） 經濟 通脹 滯脹 指數 黃金 商品 加息 國債