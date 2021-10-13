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【 經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」  滯脹有排捱（第二版）

財金猛人追蹤 13:47 2021/10/13

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有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini） 再發嚇人警告，稱如果經濟增長放緩且市場像2018年第四季度那樣出現拋售，美聯儲可能很難出手收緊政策，「收水」隨時要「縮沙」（放棄）。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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