【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版）

展望全球第4季經濟，平安證券認為，「類滯脹」的築頂過程將繼續上演，且通脹高企、經濟景氣回落會進一步顯性化。主要發達經濟體當中，美國經濟無論是就業、消費、投資還是生產，都較上半年的高點有所回落，但絕對水準還是較高，這說明美國經濟在4季仍有較強的慣性保持在高位築頂。

...