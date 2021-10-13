【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 研究報告 14:43 2021/10/13 分享： 展望全球第4季經濟，平安證券認為，「類滯脹」的築頂過程將繼續上演，且通脹高企、經濟景氣回落會進一步顯性化。主要發達經濟體當中，美國經濟無論是就業、消費、投資還是生產，都較上半年的高點有所回落，但絕對水準還是較高，這說明美國經濟在4季仍有較強的慣性保持在高位築頂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 2021/09/24 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 下跌空間 恒生指數 市帳率 滯脹 經濟 港股