【Q4部署】平安證券：港股有望觸底回升 宜吼位入市 研究報告 12:08 2021/10/13 分享： 在過去的第3季，全球經濟增長有所放緩。踏入第4季，對於全球宏觀經濟環境展望，平安證券認為，在第4季經濟景氣回落，通脹高企將進一步顯性化。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 2021/09/24 【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 下跌空間 恒生指數 市帳率 滯脹 經濟 港股