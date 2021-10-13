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【Q4部署】平安證券：港股有望觸底回升 宜吼位入市

研究報告 12:08 2021/10/13

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在過去的第3季，全球經濟增長有所放緩。踏入第4季，對於全球宏觀經濟環境展望，平安證券認為，在第4季經濟景氣回落，通脹高企將進一步顯性化。

...

欄名 : 大行有路捉

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