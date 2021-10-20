【日圓跌破7算】收集日圓前 2個因素要留意 研究報告 08:21 2021/10/20 分享： 日本為香港人至愛旅遊熱點之一，雖然出入境限制仍多，但是日圓兌港元在上月底跌破7算（即每百日圓兌7港元）後，本月初反彈未能成功企穩7算之上，然後持續走弱，令不少人問現時是否開始收集日圓備用的良機？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 2021/10/18 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 01:00 2021/10/18 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 知多啲 美元橫行偏軟 待11月議息會議 美元橫行偏軟 待11月議息會議 最新專欄文章 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 今日 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股 今日 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 2021/10/19 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 2021/10/19 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 2021/10/19 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 收集 港元 日圓 加息 美國聯儲局 日本 貿易 港股 股票