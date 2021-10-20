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【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第三版）

研究報告 17:51 2021/10/20

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承本文第二版所言，弱日圓增加日本出口的競爭力，並且推升國內企業進口成本，刺激通脹，惟專營進口的企業營運成本所面對壓力卻增加，弱日圓對日本可謂利中有弊，所以，縱使日圓弱勢未止，惟要提防日本央行當日圓跌至某些水平時，會作出「口頭干預」。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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