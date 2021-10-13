  • 25°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降低強拍門檻  新供應未必即時見效

名家專區 15:27 2021/10/13

分享：

為了增加土地供應，政府最新一份《施政報告》提及研究降低舊樓強拍門檻，並會向業界進行諮詢。若政府落實降低強拍門檻，確實可加快收購重建的速度，惟政策的具體實行方法，及能否有效地增加房屋供應，依然是未知數。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

土地供應 口水戰持續
2021/07/13
土地供應 口水戰持續
土地供應主導權 港府繼續弱化
2021/06/30
土地供應主導權 港府繼續弱化
加快土地供應才是王道
2021/09/22
加快土地供應才是王道

你可能感興趣

土地供應 口水戰持續
01:00 2021/07/13
土地供應 口水戰持續
土地供應主導權 港府繼續弱化
03:00 2021/06/30
土地供應主導權 港府繼續弱化
加快土地供應才是王道
17:00 2021/09/22
加快土地供應才是王道

最新專欄文章

新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
2021/10/12
新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？
環海．東岸將軍澳ver.登場！
2021/10/11
環海．東岸將軍澳ver.登場！
憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？
2021/10/06
憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？
祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
2021/10/05
祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題
平過大圍站都買架啦？
2021/10/04
平過大圍站都買架啦？
收購 土地供應 施政報告 強拍 測量師 發展商

下一篇文章

化工股也要計股息市盈率!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版