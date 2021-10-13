降低強拍門檻  新供應未必即時見效

為了增加土地供應，政府最新一份《施政報告》提及研究降低舊樓強拍門檻，並會向業界進行諮詢。若政府落實降低強拍門檻，確實可加快收購重建的速度，惟政策的具體實行方法，及能否有效地增加房屋供應，依然是未知數。

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