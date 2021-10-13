降低強拍門檻 新供應未必即時見效 名家專區 15:27 2021/10/13 分享： 為了增加土地供應，政府最新一份《施政報告》提及研究降低舊樓強拍門檻，並會向業界進行諮詢。若政府落實降低強拍門檻，確實可加快收購重建的速度，惟政策的具體實行方法，及能否有效地增加房屋供應，依然是未知數。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 最新專欄文章 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 2021/10/05 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 平過大圍站都買架啦？ 2021/10/04 平過大圍站都買架啦？ 收購 土地供應 施政報告 強拍 測量師 發展商