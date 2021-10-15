【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/15 分享： 需求持續上漲，在供不應求的境況下，原油價格攀升。渣打財富管理投資策略主管梁振輝在接受訪問時表示：「我們預期能源股今季將跑贏大市！」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 你可能感興趣 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 00:01 2021/10/11 專訪基金名家林少陽 第四季築底階段 授逆境應對心法 最新專欄文章 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 2021/09/29 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 2021/09/28 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 2021/09/20 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 2021/09/17 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 港股 石油輸出國組織 經濟 能源供應 能源危機 梁振輝 財富及資產管理 渣打集團（02888） 人物專訪