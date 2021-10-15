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【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/15

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需求持續上漲，在供不應求的境況下，原油價格攀升。渣打財富管理投資策略主管梁振輝在接受訪問時表示：「我們預期能源股今季將跑贏大市！」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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