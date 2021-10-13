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【宏觀分析】從醬油大王加價 看中國通脹風險

財金 18:04 2021/10/13

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有內地醬油大王之稱的海天味業(滬：603288)，昨晚公告旗下醬油、蠔油、醬料等主要產品全綫加價，出廠價上調3%至7%不等，在投資市場引起了一陣不大不小的熱議。

有分析認為，海天味業作為內地調味品行業龍頭，議價能力較高，率先加價後，其他調味品公司跟進加價的機會甚高。拉濶點看，國際能源、商品價格升勢，正逐步傳導至農產品、食品市場，對中國通脹影響不容低估。

海天味業在公告中直指：

鑒於各主要原材物料、運輸、能源等成本持續上漲，為了更好地向消費者提供優質產品和服務，促進市場的可持續發展，經公司研究決定，對醬油、蠔油、醬料等部分產品的出廠價格進行調整，主要產品調整幅度為3%~7%不等

 

從成本結構看，醬油產品成本中約八成來自大豆、百粕等原材料，而原材料成本自2020年以來持續上漲不止。黃豆現貨價於上半年曾升越每噸5400元人民幣，按年大升30%。

具議價能力的龍頭企業有望將成本轉嫁消費者或外國買家，更多的不具競爭優勢的中下游產品製造商，就只有眼看原材料成本上漲，利潤壓縮而坐困愁城。這從8月份公布的CPI與PPI指數差距中充分反映。

內地8月份PPI商品出廠價大升9.5%，創13年來最大升幅，惟CPI消費物價僅升0.8%。兩者重大差距，全數由生產商承擔的局面能維持多久，明日公布的9月份PPI及CPI數據，應可看到更清晰的苗頭。

加上9月以來限電限產影響浮現，有理由相信可口可樂、雀巢及百事可樂等全球食品、飲品企業接近加價的戲情，短期內很可能在內地上演。內地CPI通脹受控情況，相信即將出現較大變化。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 宏觀分析

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