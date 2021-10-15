【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版） 研究報告 08:15 2021/10/15 分享： 內地疫情反覆，今年七月份南京再現疫情，打擊運輸、快遞。相關行業增速放緩。第四季築底階段 授逆境應對心法 詳見：【下一頁】 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 2021/10/13 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 2021/10/13 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 你可能感興趣 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 08:15 2021/10/13 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 07:00 2021/10/13 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 14:43 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 最新專欄文章 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 今日 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 【高息系列】Q4最高贏面板塊 贏在哪裏？ 今日 【高息系列】Q4最高贏面板塊 贏在哪裏？ 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 2021/10/13 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 2021/10/13 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 2021/10/12 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 中國市場 大行報告 市場動向 疫情 國慶 航空 南京 運輸 服務 行業