強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 國際 20:05 2021/10/13 分享： 本欄昨日談及紐約州強制醫療機構員工接種新冠疫苗，因而衍生多個棘手問題，急需當地政府善後。強制醫護接種疫苗，最大原因是他們會經常接種病人、長者等高危群組，不但較易受到感染，確診後亦較易感染他人，造成重症或死亡的機會同樣較高。那麼，強制大企業員工接種疫苗，又有否足夠理據呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 2021/10/07 FB噩運纏身 三大危機威脅成長 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 2021/10/05 英國財相終亮劍 意在約翰遜相位 你可能感興趣 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 18:52 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 09:05 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 17:53 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 最新專欄文章 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 今日 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 國金札記 - 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 2021/10/12 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 國金札記 - 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 2021/10/11 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/08 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 疫情 疫苗 德克薩斯 紐約 NBA 拜登 白宮 美國