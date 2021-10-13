強制員工打疫苗 美企陷兩難？

本欄昨日談及紐約州強制醫療機構員工接種新冠疫苗，因而衍生多個棘手問題，急需當地政府善後。強制醫護接種疫苗，最大原因是他們會經常接種病人、長者等高危群組，不但較易受到感染，確診後亦較易感染他人，造成重症或死亡的機會同樣較高。那麼，強制大企業員工接種疫苗，又有否足夠理據呢？

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