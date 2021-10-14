復旅業務甦醒 明年重拾盈利 名家專區 2021/10/14 分享： 內地十一國慶黃金周旅遊表現未如預期，但隨着環球經濟好轉，以及有藥廠研發新冠口服藥物，年底聖誕節以至明年全球旅遊有望復甦，復星旅遊文化（01992）下半年業績有望走出谷底，明年可以重拾盈利，股價靜極思動 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 全民做運動 滔搏好生意 2021/10/13 全民做運動 滔搏好生意 中字股實力談 - 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 2021/10/12 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 中字股實力談 - 中海油估值漲 油價望90美元 2021/10/12 中海油估值漲 油價望90美元 中字股實力談 - 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 2021/10/11 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 中字股實力談 - 國指三底背馳 催化劑在年底 2021/10/09 國指三底背馳 催化劑在年底 每股盈利 每股資產淨值 中國國務院 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊