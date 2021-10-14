  • 27°C
香港時間 : 20211014日 (週四) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復旅業務甦醒 明年重拾盈利

名家專區 2021/10/14

分享：

內地十一國慶黃金周旅遊表現未如預期，但隨着環球經濟好轉，以及有藥廠研發新冠口服藥物，年底聖誕節以至明年全球旅遊有望復甦，復星旅遊文化（01992）下半年業績有望走出谷底，明年可以重拾盈利，股價靜極思動

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 全民做運動 滔搏好生意
2021/10/13
全民做運動 滔搏好生意
中字股實力談 - 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版）
2021/10/12
港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版）
中字股實力談 - 中海油估值漲 油價望90美元
2021/10/12
中海油估值漲 油價望90美元
中字股實力談 - 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版）
2021/10/11
港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版）
中字股實力談 - 國指三底背馳 催化劑在年底
2021/10/09
國指三底背馳 催化劑在年底
每股盈利 每股資產淨值 中國國務院 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊

上一篇文章

歎•碳•炭

下一篇文章

降低強拍門檻 新供應未必即時見效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版