復旅業務甦醒 明年重拾盈利

內地十一國慶黃金周旅遊表現未如預期，但隨着環球經濟好轉，以及有藥廠研發新冠口服藥物，年底聖誕節以至明年全球旅遊有望復甦，復星旅遊文化（01992）下半年業績有望走出谷底，明年可以重拾盈利，股價靜極思動

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