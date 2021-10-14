打風都無阻買家入市 名家專區 14:00 2021/10/14 分享： 颱風襲港下，二手樓市仍然錄得10多宗買賣，雖然沒有破頂價成交個案，但是成交量比過去颱風日子明顯旺。反映施政報告後樓市走勢明朗化，購買力加速入市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手流通率高 不等於樓價可急升 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 資金追落後 二手居屋雙破頂 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 你可能感興趣 二手流通率高 不等於樓價可急升 10:00 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 資金追落後 二手居屋雙破頂 12:06 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 16:25 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 最新專欄文章 專家樓論 - 又一個遙遠的…… 今日 又一個遙遠的…… 專家樓論 - 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 2021/10/13 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 北部都會區發展 球在發展商手？ 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 專家樓論 - 工廈爆冷成焦點 2021/10/12 工廈爆冷成焦點 專家樓論 - 樓價只升不跌期望 實難扭轉 2021/10/11 樓價只升不跌期望 實難扭轉 基建 北部都會區 洪水橋 ＃LYOS 二手市場 發展商