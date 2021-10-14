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打風都無阻買家入市

名家專區 14:00 2021/10/14

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颱風襲港下，二手樓市仍然錄得10多宗買賣，雖然沒有破頂價成交個案，但是成交量比過去颱風日子明顯旺。反映施政報告後樓市走勢明朗化，購買力加速入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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