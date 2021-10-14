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全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？

名家專區 2021/10/14

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碳中和在市場上的關注度雖然愈來愈高，但據指數公司MSCI最新報告顯示，因全球上市公司的碳排放持續上升，將導致氣溫上升3度，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得愈發遙不可及。

報告：10大高碳公司 巴郡上榜

...

撰文 : 梁安琪

欄名 : 交易講場

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