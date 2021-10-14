全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 名家專區 2021/10/14 分享： 碳中和在市場上的關注度雖然愈來愈高，但據指數公司MSCI最新報告顯示，因全球上市公司的碳排放持續上升，將導致氣溫上升3度，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得愈發遙不可及。 報告：10大高碳公司 巴郡上榜 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 2021/10/13 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 交易講場 - 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 2021/10/12 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 交易講場 - 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 2021/10/11 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 2021/10/09 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 交易講場 - 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 2021/10/08 冠軍MPF年內累漲17% 捧場客賺逾4萬 碳中和 中國 美國 俄羅斯 沙特阿拉伯 新興市場 石油 天然氣 煤 天氣