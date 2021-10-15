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【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！

研究報告 12:15 2021/10/15

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10月12日，中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動現代職業教育高品質發展的意見》，積極鼓勵職業教育發展。 

《意見》對職業教育提出了目標：到2025年，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%。據中國教育線上統計，2019年高職院校招生規模擴招114萬人至484萬人，並規劃2020、2021年兩年擴招200萬人，若以高職700萬人招生規模計算（暫不考慮後續擴招），預計2025年職教本科招生規模將達70萬人；據教育部統計，2020年全國共有1486所高職院校與21所本科層次職業學校，職教本科僅佔高職院校數量的1.4%，西部證券認為未來3年左右時間將迎來職教本科院校審批加速與學額釋放的視窗期。

數字看完了，可以很明確地得出一個結論：職教股必炒！你看結果，可能是幾年後的事，後知後覺了，但這是一個機會，股價推敲詳見最後一張圖表。
至於K12股（幼稚園至高中畢業）就不要碰了！

西部證券建議關注的職教股包括中公教育（002607.SZ）、中教控股 （00839） 、希望教育 （01765） 、東軟教育 （09616） 、華立大學 （01756）

報告來源：西部證券
（第一版時間：早上7時半）

另外，國聯證券推薦股份見圖。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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