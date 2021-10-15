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藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相

國際 08:35 2021/10/15

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世界衛生組織（WHO）本周終於態度軟化，建議免疫力低群體接種新冠疫苗加強劑。惟全球新冠疫苗分配不均，大量貧國接種率遠遠追不上富國，開放疫苗專利再次引起討論。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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