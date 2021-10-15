藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 國際 08:35 2021/10/15 分享： 世界衛生組織（WHO）本周終於態度軟化，建議免疫力低群體接種新冠疫苗加強劑。惟全球新冠疫苗分配不均，大量貧國接種率遠遠追不上富國，開放疫苗專利再次引起討論。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬 2021/10/14 【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬 【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 2021/10/14 【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 2021/10/14 巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 【新冠疫苗】Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責 2021/10/11 【新冠疫苗】Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責 【新冠疫苗】埃及逾12萬劑國藥被棄下水道 警方拘3人 2021/10/11 【新冠疫苗】埃及逾12萬劑國藥被棄下水道 警方拘3人 你可能感興趣 【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬 18:17 2021/10/14 【新冠疫苗】佛州禁強制接種 向違例縣政府罰款2730萬 【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 14:52 2021/10/14 【新冠疫苗】美國強制企業打針現成果 未接種者驟減 巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 12:13 2021/10/14 巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 最新專欄文章 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 2021/10/09 英談判桌表現「失敗」 脫歐負面影響浮現 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 2021/10/08 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 2021/10/02 化解氣候危機 實踐ESG成趨勢 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 2021/10/01 有捨才有得 實踐ESG需棄小政府模式 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 2021/09/25 揭阿富汗戰爭失敗真相 美隱瞞軍情埋伏綫 疫情 治療 壟斷 疫苗 美國 專利 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 糖尿病 伊波拉