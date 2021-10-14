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英國對移民落閘 三高經濟成空談

國際 20:33 2021/10/14

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曠日持久的貨車司機荒下，對輸入低技術勞工千般不願的英國政府，也不得不發出臨時簽證應急，滑稽的是，歐洲司機對計劃反應冷淡到極，至今僅批出約20張簽證，對緩解危機委實杯水車薪。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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