英國對移民落閘 三高經濟成空談 國際 20:33 2021/10/14 分享： 曠日持久的貨車司機荒下，對輸入低技術勞工千般不願的英國政府，也不得不發出臨時簽證應急，滑稽的是，歐洲司機對計劃反應冷淡到極，至今僅批出約20張簽證，對緩解危機委實杯水車薪。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 2021/10/08 英國後脫歐時代影響浮現 因談判桌前下錯棋 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/07 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 你可能感興趣 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 20:14 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 18:52 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 09:05 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 最新專欄文章 國金札記 - 強制員工打針 美巨企普遍支持 今日 強制員工打針 美巨企普遍支持 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 2021/10/13 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 國金札記 - 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 2021/10/12 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 國金札記 - 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 2021/10/11 英「人手荒」由來已久 折射經濟深層矛盾 國金札記 - 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 2021/10/08 能源危機避不了 最壞時刻仍未到 經濟 英國 約翰遜 疫情 脫歐 移民 歐洲