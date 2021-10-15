舖位租務回升 短期租金難望反彈 名家專區 11:00 2021/10/15 分享： 疫情緩和餐飲行業擴充意慾回升，零售核心區餐飲租舖的租金按季上升，惟承租能力始終不及旅客相關的奢侈品，故整體租金仍難以反彈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 投資零售核心區舖位無得輸？ 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 你可能感興趣 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 10:00 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 投資零售核心區舖位無得輸？ 10:01 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 10:00 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 最新專欄文章 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 2021/10/13 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 2021/10/05 祖堂地鬆綁未足夠 須同步解決司理問題 商舖 戴德梁行 餐飲 零售 銅鑼灣