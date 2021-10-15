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舖位租務回升 短期租金難望反彈

名家專區 11:00 2021/10/15

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疫情緩和餐飲行業擴充意慾回升，零售核心區餐飲租舖的租金按季上升，惟承租能力始終不及旅客相關的奢侈品，故整體租金仍難以反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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