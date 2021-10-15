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林少陽︰港股或近底 入市可考慮

名家專區 2021/10/15

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恒指在上周二下試23681點的全年新低位後，在以「ATM」為主的科技股反彈帶動下，一度重上25000點水平，不過科技股在周二回吐，拖累大市跌362點，假期前收報24962點。

以立投資董事總經理林少陽在

...

撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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