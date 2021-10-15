林少陽︰港股或近底 入市可考慮 名家專區 2021/10/15 分享： 恒指在上周二下試23681點的全年新低位後，在以「ATM」為主的科技股反彈帶動下，一度重上25000點水平，不過科技股在周二回吐，拖累大市跌362點，假期前收報24962點。 以立投資董事總經理林少陽在 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 海通朱日平：重塑全球生產供應鏈 2021/10/12 海通朱日平：重塑全球生產供應鏈 摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌 2021/10/08 摩根資管許長泰：儲局減買債 股市非必跌 專訪 - 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 2021/10/07 普徠仕沈文婷：收水漸成形 短期添波動 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 2021/10/06 【限電危機】瑞銀汪濤恐雙控延至2022年 周期有待評估（第二版） 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 2021/10/06 宏利方君明：大灣區內房可以安全過渡 香港 經濟 美國 港股 美股 林少陽 投資策略 大行報告 騰訊控股（00700） 新經濟股