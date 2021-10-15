甲廈租金調整未完 名家專區 14:00 2021/10/15 分享： 本港金融地位角色不變，來自中資及外資機構料仍有擴充需求，相信通關後需求定回升。不過，租金則受未來兩年供應高峰來到，反彈有難度。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 地產代理都要去中環化？ 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 甲廈調整期仍長 2021/08/26 甲廈調整期仍長 甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟 2021/08/26 甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟 環球疫情未朗 商務中心有商機？ 2021/08/31 環球疫情未朗 商務中心有商機？ 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 你可能感興趣 地產代理都要去中環化？ 10:00 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 甲廈調整期仍長 14:00 2021/08/26 甲廈調整期仍長 甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟 01:00 2021/08/26 甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟 最新專欄文章 專家樓論 - 印花稅期滿即沽 今日 印花稅期滿即沽 專家樓論 - 打風都無阻買家入市 2021/10/14 打風都無阻買家入市 專家樓論 - 又一個遙遠的…… 2021/10/14 又一個遙遠的…… 專家樓論 - 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 2021/10/13 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 北部都會區發展 球在發展商手？ 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 商廈 中環 成交 金融