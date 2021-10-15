  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甲廈租金調整未完

名家專區 14:00 2021/10/15

分享：

本港金融地位角色不變，來自中資及外資機構料仍有擴充需求，相信通關後需求定回升。不過，租金則受未來兩年供應高峰來到，反彈有難度。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

地產代理都要去中環化？
2021/08/18
地產代理都要去中環化？
甲廈調整期仍長
2021/08/26
甲廈調整期仍長
甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟
2021/08/26
甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟
環球疫情未朗 商務中心有商機？
2021/08/31
環球疫情未朗 商務中心有商機？
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈
2021/09/14
經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈

你可能感興趣

地產代理都要去中環化？
10:00 2021/08/18
地產代理都要去中環化？
甲廈調整期仍長
14:00 2021/08/26
甲廈調整期仍長
甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟
01:00 2021/08/26
甲廈租務回穩 港抓內地機遇振經濟

最新專欄文章

專家樓論 - 印花稅期滿即沽
今日
印花稅期滿即沽
專家樓論 - 打風都無阻買家入市
2021/10/14
打風都無阻買家入市
專家樓論 - 又一個遙遠的……
2021/10/14
又一個遙遠的……
專家樓論 - 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓
2021/10/13
公屋居屋 增產幅度跑輸私樓
北部都會區發展 球在發展商手？
2021/10/12
北部都會區發展 球在發展商手？
商廈 中環 成交 金融

下一篇文章

舖位租務回升 短期租金難望反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版