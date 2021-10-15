創維有亮點：光伏增收入 名家專區 2021/10/15 分享： 內地彩電市場上半場下跌，但家電巨頭反而搶灘新能源市場，光伏會是創維集團（00751）未來收入增長點，加上未來加強搶佔高端電視市場，以及同系創維汽車登場有望拉動「車家互聯」，創維估值有望上升。 創維集團（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 2021/10/14 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 中字股實力談 - 全民做運動 滔搏好生意 2021/10/13 全民做運動 滔搏好生意 中字股實力談 - 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 2021/10/12 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 中字股實力談 - 中海油估值漲 油價望90美元 2021/10/12 中海油估值漲 油價望90美元 中字股實力談 - 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 2021/10/11 港股待破下降軌 保歷加通道收窄（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 家電 李克強 疫情 中國 經濟 金融 人民幣 零售