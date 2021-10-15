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創維有亮點：光伏增收入

名家專區 2021/10/15

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內地彩電市場上半場下跌，但家電巨頭反而搶灘新能源市場，光伏會是創維集團（00751）未來收入增長點，加上未來加強搶佔高端電視市場，以及同系創維汽車登場有望拉動「車家互聯」，創維估值有望上升。

創維集團（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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