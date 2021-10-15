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港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95%

名家專區 2021/10/15

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港元大淡友、海曼資本管理（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）兩年前起多次高調唱淡港元，批聯滙制度將崩潰，港元會與美元脫鈎。

美SEC揭 班農郭文貴資金支

...

撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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