港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 名家專區 2021/10/15 分享： 港元大淡友、海曼資本管理（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）兩年前起多次高調唱淡港元，批聯滙制度將崩潰，港元會與美元脫鈎。 美SEC揭 班農郭文貴資金支 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 2021/10/14 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 交易講場 - 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 2021/10/13 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 交易講場 - 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 2021/10/12 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 交易講場 - 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 2021/10/11 恒大汽車僅見散戶落飛加倉 交易講場 - 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 2021/10/09 比特幣曾越5.6萬關 市場大到不能忽視？ 金融 香港 聯繫滙率 港元 美元 中國 美國 特朗普 人民幣 港區國安法