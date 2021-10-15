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【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點

財金 10:48 2021/10/15

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內地新一輪加強監管行動，劍指富途證券（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）等提供港股、美股交易的網上經紀，拖累該兩家美股上市的網上經紀股價急瀉，惟初步看來監管憂慮未見蔓延。

針對跨境網上經紀的監管憂慮，由官媒《人民網》一篇新發表的文章引爆。文章點名富途證券及老虎證券，隨著《個人信息保護法》11月起推出，明確個人信息跨境提供的規則，提供港美股等交易服務的互聯網券商將面臨新的考驗。

消息再次觸動投資者神經，老虎證券昨急瀉21%，富途證券亦大跌12%；連帶其他中概互聯網金融股亦受累，陸金所（美：LU）跌9%，金融壹賬通（美：OCFT）跌7%。

富途及老虎證券的主要股東分別為騰訊 （00700） 及小米 （01810） ，惟新一輪監管憂慮暫未見擴散跡象。截至上午10時30分，騰訊及美團 （03690） 同大升約3%、阿里巴巴 （09988） 先跌後穩股價變動不大，小米 （01810） 偏軟微跌不足1%。

恒指早段曾跌30多點，同時段亦倒升惟逾200點，報25188。

值得注意的是，人民日報記者實測開戶發現，內地銀行卡可直接轉賬到富途，投資港股和美股，同時將焦點引導到內地居民資金跨境炒股的合規問題上。富途、老虎證券以至其他中資券商，一直是引導內地散戶資金來港炒股的主要渠道，相關水源若受阻，對港股交投以至港交所 （00388） 收入恐亦構成一定影響。

港交所今早股價低見455.6元，曾跌逾1%，低位暫獲支持。上午10時30分，港交所報463元倒升約0.2%。筆者周三見報專欄<透視中港美>文章「港交所似炒完 牛熊綫成關鍵」已指出，港交所近日股價積弱，能否穩守現約處460元的250天綫，亦即圖表派視為牛熊分界綫的水平，為短綫股價後向關鍵。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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