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【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股 

研究報告 11:17 2021/10/15

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內房股於第3季遭拋售，受累內地樓市銷售下滑，政策調控價市，以及由恒大 （03333） 引發的內房債務危險。內房股價急挫，內房企業被下調信用評級。對於內房股，國金證券認為，內地地產政策調控最嚴時期已經過去，堅定看好內地板塊第4季行情。

...

欄名 : 大行有路捉

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