【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股 研究報告 11:17 2021/10/15 分享： 內房股於第3季遭拋售，受累內地樓市銷售下滑，政策調控價市，以及由恒大 （03333） 引發的內房債務危險。內房股價急挫，內房企業被下調信用評級。對於內房股，國金證券認為，內地地產政策調控最嚴時期已經過去，堅定看好內地板塊第4季行情。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 評級機構 恒大 銷售 地產