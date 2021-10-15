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【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 

研究報告 15:06 2021/10/15

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對於內地第4季的房地產相關政策，國金政券認為政策邊際改善已有初步亦迹象。

1. 9月24日舉行的央行例會指出，要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。9月29日，人民銀行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會上再次提及這一點。

...

欄名 : 大行有路捉

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