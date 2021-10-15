【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 研究報告 15:06 2021/10/15 分享： 對於內地第4季的房地產相關政策，國金政券認為政策邊際改善已有初步亦迹象。1. 9月24日舉行的央行例會指出，要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。9月29日，人民銀行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會上再次提及這一點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 2021/10/04 【低吸策略】安本看好內地優質高含量ESG股 評級機構 恒大 銷售 地產