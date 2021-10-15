【高息系列】Q4最高贏面板塊 七大券商點金（前景趨勢篇） 研究報告 17:29 2021/10/15 分享： 高息：平均預測息率7.7厘；低PE：平均預測4.3厘； ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 今日 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版） 今日 【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版） 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 2021/10/13 【風電商機】碳中和政策扶助大勢所趨（第二版） 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 2021/10/13 【國潮不再】花旗9點睇淡安踏 體品股宜轉呢隻 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 2021/10/12 【高息系列】平均息率7.7厘 Q4贏面最高板塊 （宏觀篇） 目標價 招商銀行（03968） 郵儲銀行（01658） 人民幣新增貸款 銀行 板塊 市盈率 中國人民銀行 個股分析 市場動向