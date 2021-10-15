【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 名家專區 17:36 2021/10/15 分享： 港股昨日因重陽節假期休市，不過遠在美國、獲本地網民封為科技股女股神及「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment昨日也似進入放假狀態，其下6大ETF竟然有2隻無操作，其餘也只錄得零星交易。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 2021/10/13 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 2021/10/13 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 2021/10/12 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 2021/10/11 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） 2021/10/08 【沽空報告】「失信人」賈躍亭創辦的法拉第未來遭狙擊 股價不跌反升？（第二版） Cathie Wood ETF 減持 經濟 買入