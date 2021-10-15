【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版）

港股昨日因重陽節假期休市，不過遠在美國、獲本地網民封為科技股女股神及「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment昨日也似進入放假狀態，其下6大ETF竟然有2隻無操作，其餘也只錄得零星交易。

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