  • 23°C
香港時間 : 20211018日 (週一) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【季績攻略】拐點轉向 內險潛力追蹤

研究報告 09:00 2021/10/18

分享：

回顧保險板塊季度表現，負債方面低迷和投資地產帶來風險擔憂等因素，影響保險股股價調整，但隨地產風險落地，預計將對保險板塊帶來估值修復機會，本篇重點聚焦保險業後續的投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現）
2021/10/15
【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現）
【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！
2021/10/15
【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）
2021/10/15
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）
【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版）
2021/10/13
【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版）

你可能感興趣

【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現）
15:06 2021/10/15
【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現）
【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！
12:15 2021/10/15
【必炒板塊】人棄我取之職教股 確定性機會來了！
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）
08:15 2021/10/15
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）

最新專欄文章

【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？
今日
【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？
【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引
今日
【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引
【高息系列】Q4最高贏面板塊 七大券商點金（前景趨勢篇）
2021/10/15
【高息系列】Q4最高贏面板塊 七大券商點金（前景趨勢篇）
【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇）
2021/10/15
【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇）
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）
2021/10/15
【防疫後遺症】運輸、快遞所受影響開始浮現（第二版）
中國市場 大行報告 市場動向 人壽保險 中國平安（02318） 友邦保險（01299） 中國太保（02601） 中國 新業務價值 保險行業

下一篇文章

【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版