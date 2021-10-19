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【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版）

研究報告 08:15 2021/10/19

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近期煤炭股的起伏，盡在大家眼簾，由乘勢而起，再由天堂落下凡塵，政策也。內地煤炭行業經歷了3大周期，第4個周期，將會穿梭於碳中和，而按照「劇情的演變」，發展未必如現在大家所見所想。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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