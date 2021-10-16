中升價偏低 豪車銷量增 名家專區 2021/10/16 分享： 國企指數昨日回升並升越下降軌，只待突破50天綫然後挑戰9500點！汽車股亦見回勇，因為汽車9月銷量好過預期，而中升控股（00881）收購仁孚中國後可以推高未來豪華車銷量，未來盈利可以保持20%以上複合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 2021/10/15 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 中字股實力談 - 創維有亮點：光伏增收入 2021/10/15 創維有亮點：光伏增收入 中字股實力談 - 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 2021/10/14 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 中字股實力談 - 全民做運動 滔搏好生意 2021/10/13 全民做運動 滔搏好生意 中字股實力談 - 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 2021/10/12 港股靜待催化劑 ATM將再啟引擎（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 汽車經銷股 汽車股 中升控股（00881） 美東汽車（01268） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 人民幣