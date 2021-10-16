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中升價偏低 豪車銷量增

名家專區 2021/10/16

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國企指數昨日回升並升越下降軌，只待突破50天綫然後挑戰9500點！汽車股亦見回勇，因為汽車9月銷量好過預期，而中升控股（00881）收購仁孚中國後可以推高未來豪華車銷量，未來盈利可以保持20%以上複合

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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