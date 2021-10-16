發展商積極補地價 配合北部都會發展 名家專區 14:00 2021/10/16 分享： 近年發展商積極透過補地價增加土地儲備，而當中不少位於新界西北一帶，反映發展商看好新界北後市，未來私樓亦勢增加，正好配合政府現在推行的《北部都會區發展策略 》。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 北部都會區契機 連繫灣區新布局 2021/10/07 北部都會區契機 連繫灣區新布局 北部都會區發展 球在發展商手？ 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 北部都會區契機 連繫灣區新布局 01:00 2021/10/07 北部都會區契機 連繫灣區新布局 北部都會區發展 球在發展商手？ 12:30 2021/10/12 北部都會區發展 球在發展商手？ 加快土地供應才是王道 17:00 2021/09/22 加快土地供應才是王道 最新專欄文章 專家樓論 - 甲廈租金調整未完 2021/10/15 甲廈租金調整未完 專家樓論 - 印花稅期滿即沽 2021/10/15 印花稅期滿即沽 專家樓論 - 打風都無阻買家入市 2021/10/14 打風都無阻買家入市 專家樓論 - 又一個遙遠的…… 2021/10/14 又一個遙遠的…… 專家樓論 - 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 2021/10/13 公屋居屋 增產幅度跑輸私樓 新界北 北部都會區 補地價 農地 明日大嶼 元朗 施政報告 發展商