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發展商積極補地價 配合北部都會發展

名家專區 14:00 2021/10/16

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近年發展商積極透過補地價增加土地儲備，而當中不少位於新界西北一帶，反映發展商看好新界北後市，未來私樓亦勢增加，正好配合政府現在推行的《北部都會區發展策略 》。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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