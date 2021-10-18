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【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！

財金猛人追蹤 08:22 2021/10/18

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富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群認為，從中長期來看，以實現共同富裕為導向的階段性政策調整，有助於解決結構性問題，實現更健康全面的經濟發展。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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