【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/10/18 分享： 富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群認為，從中長期來看，以實現共同富裕為導向的階段性政策調整，有助於解決結構性問題，實現更健康全面的經濟發展。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 2021/10/11 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 你可能感興趣 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 18:50 2021/10/11 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 16:31 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 19:31 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 最新專欄文章 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 2021/10/04 【名家談大市】港美「傳統股災月」反而旺？名家趙文利：留意11月縮減QE！（附25年中港美10月數據） 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 2021/09/29 【名家談政策】內地限電衝擊經濟 野村陸挺︰限電有贏家 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 2021/09/28 【股市前景】富達簡立恆：美股有兩大因素支持 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 2021/09/20 【名家談流動性】迎中秋 無北水！名家趙文利：末季美縮QE機會高！ 碳中和 共同富裕 富達 ADR 基金 反壟斷 板塊 中國