【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 財金猛人追蹤 07:19 2021/10/18 分享： 大市上周重上25300點水平，霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示，恒指在今年多次探底後，已經接近低位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 2021/10/15 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 2021/10/12 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 2021/10/11 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 2021/10/11 【名家投資心法】林少陽：即使遊戲規則改變，都可以帶來新的機會！ 方偉昌 碳中和 降準 疫情 港股 股票 GDP 恒生指數 板塊 美股