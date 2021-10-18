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【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位

財金猛人追蹤 07:19 2021/10/18

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大市上周重上25300點水平，霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示，恒指在今年多次探底後，已經接近低位。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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