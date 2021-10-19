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【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大

財金猛人追蹤 12:08 2021/10/19

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在恒大 （03333） 債務危機醞釀之際，不少物業管理公司借機併購，如世茂服務 （00873） 在8月收購一間智慧環保整體解決方案公司的60%股權；碧桂園服務 （06098） 在9月收購富力地產 （02777） 旗下內地物業管理公司富良環球等。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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