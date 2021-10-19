【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 財金猛人追蹤 12:08 2021/10/19 分享： 在恒大 （03333） 債務危機醞釀之際，不少物業管理公司借機併購，如世茂服務 （00873） 在8月收購一間智慧環保整體解決方案公司的60%股權；碧桂園服務 （06098） 在9月收購富力地產 （02777） 旗下內地物業管理公司富良環球等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 今日 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 2021/10/15 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 2021/10/12 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 人物專訪 方偉昌 物業管理公司 物業管理 物業 港股 基金 恒大 股票 碧桂園