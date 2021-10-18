歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元

歐元往後料暫徘徊1.15至1.18美元，待11月3日聯儲局議息會議，看聯儲局實際減買債情況，再衡量下一步歐元及美元走勢方向。至於歐元區關注重點有兩方面，除了歐央行貨幣政策方向，還有要留意從俄羅斯經波羅

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