歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元 名家專區 2021/10/18 分享： 歐元往後料暫徘徊1.15至1.18美元，待11月3日聯儲局議息會議，看聯儲局實際減買債情況，再衡量下一步歐元及美元走勢方向。至於歐元區關注重點有兩方面，除了歐央行貨幣政策方向，還有要留意從俄羅斯經波羅 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 美元橫行偏軟 待11月議息會議 英鎊 阻力1.39美元 今日 英鎊 阻力1.39美元 澳元 阻力75美仙 今日 澳元 阻力75美仙 加元 有機向1.2進發 今日 加元 有機向1.2進發 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 今日 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 你可能感興趣 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 01:00 美元橫行偏軟 待11月議息會議 英鎊 阻力1.39美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.39美元 澳元 阻力75美仙 今日 01:00 澳元 阻力75美仙 最新專欄文章 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 美元橫行偏軟 待11月議息會議 紐元 目標維持73美仙 今日 紐元 目標維持73美仙 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 今日 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 加元 有機向1.2進發 今日 加元 有機向1.2進發 澳元 阻力75美仙 今日 澳元 阻力75美仙 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元