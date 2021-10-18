日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢

日圓跌至114.3兌1美元的近3年低位。日圓弱對出口商當然屬利好，但不要忘記，日本是一個缺乏資源國家。大部分資源均依靠進口。當現今紐約期油處約7年高位，食品及工業金屬也十分昂貴下，弱日圓就難免會使日本

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