  • 22°C
香港時間 : 20211018日 (週一) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢

名家專區 2021/10/18

分享：

日圓跌至114.3兌1美元的近3年低位。日圓弱對出口商當然屬利好，但不要忘記，日本是一個缺乏資源國家。大部分資源均依靠進口。當現今紐約期油處約7年高位，食品及工業金屬也十分昂貴下，弱日圓就難免會使日本

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元橫行偏軟 待11月議息會議
今日
美元橫行偏軟 待11月議息會議
英鎊 阻力1.39美元
今日
英鎊 阻力1.39美元
澳元 阻力75美仙
今日
澳元 阻力75美仙
加元 有機向1.2進發
今日
加元 有機向1.2進發
歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元
今日
歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元

你可能感興趣

美元橫行偏軟 待11月議息會議
今日 01:00
美元橫行偏軟 待11月議息會議
英鎊 阻力1.39美元
今日 01:00
英鎊 阻力1.39美元
澳元 阻力75美仙
今日 01:00
澳元 阻力75美仙

最新專欄文章

美元橫行偏軟 待11月議息會議
今日
美元橫行偏軟 待11月議息會議
紐元 目標維持73美仙
今日
紐元 目標維持73美仙
歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元
今日
歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元
加元 有機向1.2進發
今日
加元 有機向1.2進發
澳元 阻力75美仙
今日
澳元 阻力75美仙
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

紐元 目標維持73美仙

下一篇文章

歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版